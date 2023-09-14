Где смотреть Барби в Москве и России: актуальная информация

Фильм «Барби» выходит в российский прокат.

Фильм о кукле Барби Греты Гервиг бьет рекорды в мировом прокате (собрано более 1,385 миллиарда долларов). Главную роль сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.

О фильме

Кинолента рассказывает, как живет самая обыкновенная стереотипная Барби в Барбиленде, где каждый день идеален. Кукла меняет наряды, загорает на пляже, танцует на вечеринках. В этом мире Кен — приложение к Барби. Однажды кукле в голову приходят мысли о смерти. Чтобы разобраться в происходящем, ей предстоит отправиться в реальный мир. Компанию ей составляет влюбленный Кен.

В фильме поднимаются вопросы феминизма, прав женщин, патриархата и мачизма.

Фото Кадр из фильма «Барби», Global Look Press

Где смотреть «Барби»: в Москве и России

Фильм «Барби» все-таки будет представлен в российском прокате. Кинокартину в цифровой копии озвучили российские «официальные» голоса Марго Робби и Райана Гослинга. Показы пройдут более чем в 120 российских городах, старт — с 14 сентября, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на студию Red Head Sound.

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других городах уже стартовали показы. Билеты есть в продаже на официальных сайтах кинотеатров.

Вместе с «Барби» в российских кинотеатрах также можно посмотреть другой кассовый фильм этой осени «Оппенгеймер». Обе вышедшие в июле ленты в России показывают в качестве предсеансного обслуживания: «Оппенгеймер» перед российским мультфильмом «Дубак», «Барби» — перед картиной «Быстрые свидания».