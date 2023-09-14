Клименко сообщил о задержании бойца BKFC Шримуана за кражу дорогих часов в Шереметьево

Глава RCC Николай Клименко прокомментировал новость о том, что боец BKFC Садуди Шримуан украл дорогие часы жителя Дагестана в аэропорту Шереметьево.

«Насколько мы знаем, спортсмен уже находится в полиции. Мы сейчас работаем в нескольких направлениях, в том числе над достойной заменой для Лютера. Кард RCC Hard — один из самых мощных, поэтому есть несколько вариантов развития событий», — приводит слова Клименко MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что сотрудник налоговой службы из Дагестана Узден Узденов обратился к сотрудникам Шереметьево, так как потерял часы. По камерам наблюдения было выявлено, что Шримуан забрал их себе с ленты с вещами, когда Узденов и он проходили досмотр.

16 сентября Шримуан должен был провести бой в турнире RCC Hard против Мартина Джуаряна. Сейчас его ищет полиция.