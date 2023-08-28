Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Общество

Сегодня, 19:15

Где смотреть «Оппенгеймер» в Москве: актуальная информация

Где смотреть «Оппенгеймер» и «Барби» в кинотеатрах России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Фильм об американском физике Роберте Оппенгеймере, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия, бьет рекорды в мировом прокате (собрано более 700 миллионов долларов). Главную роль сыграл Киллиан Мерфи.

О фильме «Оппенгеймер»

В основу фильма легла книга Мартина Шервина и Кая Берда «Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея», которая была издана в 2005 году. За эту работу авторы были удостоены Пулитцеровской премии.

Действие сюжета разворачивается в период Второй мировой войны. В 1939 году физик Роберт Оппенгеймер возглавляет «Манхэттенский проект», целью которого является разработка ядерной бомбы.

Афиша фильма «Оппенгеймер»
Фото Global Look Press

Где смотреть «Оппенгеймер» в Москве?

В России фильм Нолана не выйдет в легальном прокате из-за санкций. При этом некоторые источники обрадовали россиян новостью, что в крупных городах громкую премьеру покажут на больших экранах. Российские кинотеатры планируют представить «запрещенные» новинки в качестве «предсеансового обслуживания». Это пиратская копия, но в оригинальном качестве и с качественным дублированным переводом.

Некоторые издания даже указывали список кинотеатров, где можно будет посмотреть биографический фильм. Среди них Foster Cinema, Silver Cinema, КИНОград, Киномакс и Мираж Синема.

Однако по информации издания Mash, «Оппенгеймер» не покажут в России. На это был получен «запрет от вышестоящих инстанций». Но ограничение не распространяется на другую громкую премьеру года «Барби». Фанаты ожидают в сентябре посмотреть картину о Барбиленде.

Министерство культуры РФ сообщило, что не получало заявок на картины «Оппенгеймер» и «Барби». Также на момент публикации материала, билетов на премьеру нет в продаже ни в одном из кинотеатров столицы.

3
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Праздники 2024: когда выходные и нерабочие дни в декабре
Новости
RSS RSS
Все новости