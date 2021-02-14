Появилась наиболее вероятная версия происхождения коронавируса
Член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак назвал наиболее вероятный источник появления коронавируса.
Как он заявил в интервью The New York Times, вирус первоначально могли распространить летучие мыши на юге Китая и в Юго-Восточной Азии.
Дальше от летучих мышей инфекция попала на ферму с дикими животными. Болезнь там могли подхватить сотрудники, а также обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы.
Затем вирус попал на рынок в Ухане и распространился по всему миру.
Как отмечается, как следует проверить эту версию пока не удалось, так как специалисты ВОЗ не смогли получить доступ к личным данным китайских пациентов из-за политики конфиденциальности в стране. Кроме того, некоторые переболевшие коронавирусом не захотели встречаться с представителями ВОЗ.
В Китае на данный момент находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается вопросом происхождения COVID-19. Они начали свою работу 29 января после прохождения двухнедельного карантина.
Эксперты уже побывали в лаборатории BSL-4, с которой были связаны слухи о возможном искусственном происхождении вируса, а также в других медучреждениях и рынках. Специалисты подчеркивают, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна. Также они сомневаются, что летучие мыши передали вирус на рынок напрямую. Вероятно, был промежуточный носитель.
Дополнительная информация:
https://www.nytimes.com/2021/02/14/health/WHO-covid-daszak-china-virus.html
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