Появилась наиболее вероятная версия происхождения коронавируса

Как он заявил в интервью The New York Times, вирус первоначально могли распространить летучие мыши на юге Китая и в Юго-Восточной Азии.

Дальше от летучих мышей инфекция попала на ферму с дикими животными. Болезнь там могли подхватить сотрудники, а также обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы.

Затем вирус попал на рынок в Ухане и распространился по всему миру.