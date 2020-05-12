Дочь Пескова рассказала о своем состоянии после госпитализации отца

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своем самочувствии после того, как ее отец был госпитализирован с коронавирусом. Также заболела Татьяна Навка — его супруга.

— Я живу отдельно. Виделись около 10 дней назад, соблюдая все меры предосторожности, исключительно на улице, — цитирует Пескову «Газета». — Созваниваюсь с ним по несколько раз в день. Самочувствие комментировать не буду.

Я полностью здорова. Большое спасибо за поддержку. Я, естественно, очень волнуюсь. Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось, и все осознали серьезность ситуации.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 232 243 человек, 43 512 выздоровело, 2 116 умерло.