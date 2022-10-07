Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

7 октября, 12:03

Подруга Гогричиани: «Слова отца о том, что я культуристка, будут расцениваться как публичное оскорбление»

Девушка игрока «Балтики» Гогричиани отреагировала на слова отца футболиста
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристина Куддис.
Фото Соцсети

Девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова отца футболиста.

6 октября Кристина обвинила игрока в домашнем насилии.

«Меня сложно задеть. Я красивая и уверенная в себе девушка, в два раза меньше Гочи-младшего. Я в прошлом фитнес-бикини, а не культуристка. Разбирающиеся люди знают, какие девушки выступают там, а если не знают, могут ознакомиться. Сейчас я не выступаю уже достаточно давно. Уместны ли такие слова? Согласна с вами, его слова неуместны. Это будет расцениваться как публичное оскорбление и затрагивание чести и достоинства. Странно, что с такой стороны и в таком свете показывает себя взрослый человек в возрасте, как Гогричиани-старший. Но это лишь говорит о нем как о человеке», — сказала Куддус «СЭ».

Позднее футболист был отстранен от тренировочного процесса с основной командой, клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего.

Кристина Куддус и&nbsp;Гоча Гогричиани. «Сломал мне нос и угрожал, что задушит!» Игрока «Балтики» обвиняют в жестком избиении девушки
ФК Балтика
13
1
Читайте также
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Австралийской милашке изуродовали лицо на ринге, но она победила. Лучшие фото недели
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Подруга Гогричиани — об обвинениях отца футболиста во лжи: «Я в категорическом шоке!»

Подруга Гогричиани: «Со мной связываются жены футболистов «Балтики». По-женски выражают свою поддержку»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости