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7 октября, 11:56

Подруга Гогричиани — об обвинениях отца футболиста во лжи: «Я в категорическом шоке!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристина Куддис.
Фото Соцсети

Девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова отца футболиста, который обвинил девушку во лжи.

6 октября Кристина обвинила игрока в домашнем насилии.

«Я в категорическом возмущении и шоке! Что зафиксировано, так это побои и два заявления в полицию. Есть фото, видео, кровь, свидетели... Я приехала 29-го числа в Калининград, вернулась после операции. Получается, шум был 29-го числа? Вам не кажется, что немного не сходится? Он приехал с выезда, и я подошла к нему спокойно, села на край кровати, со словами «нам надо поговорить», — сказала Куддус «СЭ».

Позднее футболист был отстранен от тренировочного процесса с основной командой, клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего.

Кристина Куддус и&nbsp;Гоча Гогричиани. «Сломал мне нос и угрожал, что задушит!» Игрока «Балтики» обвиняют в жестком избиении девушки

ФК Балтика
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