Подруга Гогричиани: «Со мной связываются жены футболистов «Балтики». По-женски выражают свою поддержку»

Девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус в разговоре с «СЭ» заявила, что клуб нанял адвоката для футболиста после публикаций в СМИ.

6 октября Кристина обвинила игрока в домашнем насилии.

«После взрыва в СМИ со мной связался только юрист «Балтики», и все. Также клуб нанял адвоката для Гочи. Из команды со мной связываются жены футболистов, они всячески выражают свою поддержку! По-человечески, по женски. Считают, что это зверство, недопустимо», — сказала Куддис «СЭ».

Позднее футболист был отстранен от тренировочного процесса с основной командой, клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего.