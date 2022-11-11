Роднина ответила Терюшкову на критику: «Этого мистера ГТО я не хочу слышать»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответила на критику Романа Терюшкова. Ранее Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета.

«Этого мистера ГТО я не хочу слышать. Это его мнение, у него есть на это право. Но обычно обсуждают какие-то темы, но не личности», — сказала Роднина «СЭ».

В турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23 лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» — второй (33 очка), «Ростов» — третий (32 очка).