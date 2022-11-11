Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

11 ноября, 13:27

Роднина ответила Терюшкову на критику: «Этого мистера ГТО я не хочу слышать»

Роднина ответила на критику Романа Терюшкова
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответила на критику Романа Терюшкова. Ранее Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета.

«Этого мистера ГТО я не хочу слышать. Это его мнение, у него есть на это право. Но обычно обсуждают какие-то темы, но не личности», — сказала Роднина «СЭ».

В турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23 лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» — второй (33 очка), «Ростов» — третий (32 очка).

Футбол
РПЛ
Ирина Роднина
Роман Терюшков
4
3
Читайте также
Наших фигуристов отправили в закуток в угоду хоккеистам. Закулисье «Гран-при»
«Плагиатом заниматься стыдно». За что украинка Баюл обозлилась на Тутберидзе и Загитову
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Беркова заявила о готовности провести бой с Дзюбой и Емельяненко

Правительство РФ может включить управление беспилотником в список дисциплин ГТО
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости