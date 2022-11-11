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11 ноября, 15:22

Правительство РФ может включить управление беспилотником в список дисциплин ГТО

Алина Савинова
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта расширить список дисциплин ГТО, сообщает «РЕН ТВ».

«Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины — управление беспилотником, повысит интерес молодежи к комплексу ГТО», — приводит «РЕН ТВ» слова Чернышенко.

Кроме этого, перед Минпросвещения и Минспорта стоит задача подготовить предложения о включении в школьную программу по физической культуре выполнение нормативов ГТО и создании военно-спортивных смен в детских летних лагерях.

Указ о возрождении комплекса ГТО был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в 2014 году.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1044839-strelbu-iz-vintovki-predlozhili-vkliuchit-v-normativy-gto
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