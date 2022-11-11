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11 ноября, 11:42

Беркова заявила о готовности провести бой с Дзюбой и Емельяненко

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Елена Беркова.
Фото Global Look Press

Актриса фильмов для взрослых Елена Беркова в комментарии для «СЭ» заявила о готовности провести бой с Александром Емельяненко и Артемом Дзюбой.

«Конечно, я готова провести поединок как с Емельяненко, так и с Дзюбой. Мало того, я не раз вызывала на бой и того и другого. Ответил только Александр. Поэтому даже без раздумий выйду против Артема или Александра. Могу против обоих» , — сказала Беркова «СЭ».

Ранее Беркова сообщила, что Дзюбе нужен бой с АЕ ради повышения популярности.

Также о готовности организовать поединок Дзюба — Емельяненко сообщил промоутер Владимир Хрюнов. Александр заявил, что согласился бы на этот бой, но добавил, что никаких шансов у Артема в подобной встрече нет.

Артем Дзюба
Александр Емельяненко
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