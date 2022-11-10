Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что российские клубы стоит закрыть, так как они тратят средства из государственного бюджета.

«Один из способов — сокращение государственного финансирования. Если бизнес не успешный, то его надо закрывать или реконструировать, переделывать. Закрыть российские футбольные клубы? А почему нет, если они не умеют зарабатывать, а умеют только тратить! Футбольный клуб — это бизнес. Если они за 30 лет не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять: руководство или банкротиться, или ещё что-то», — цитирует Роднину Legalbet.

В турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23 лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» — второй (33 очка), «Ростов» — третий (32 очка).