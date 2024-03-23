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23 марта, 13:45

Казанский — о смерти Уткина: «Человек, который вокруг себя создавал истории, сам ее делал»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Комментатор Денис Казанский поделился воспоминаниями о спортивном комментаторе Василии Уткине.

«С Василием связана судьба, биография. Не надо прятаться за какие-то простые слова. Благодаря Васе я попал в эту работу, она изменила всю мою жизнь. Я не один такой, нас огромное количество. Мнение Васи для каждого из нас было колоссальным. Как и его наследие является колоссальным, которое он оставил в каждом из нас, в каждом нашем слове и нашей интонации. Очень сложно вспомнить одну историю, мы контактировали с ним каждый день. Во времена «НТВ-Плюс» мы жили в одной среде, дружили, учились, все делали вместе. Это был огромный пласт в жизни. В последнее время мы не так часто общались. Но за два дня до его ухода мы говорили. Он и есть одна большая история. Он человек, который вокруг себя создавал историю, сам ее делал, и за которого мы сейчас звучим, пытаемся менять настроение людей», — сказал Казанский.

Церемония прощания с Уткиным проходит 23 марта в Центральной клинической больнице при президенте России с 11.00 до 14.00. Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет.

Василий Уткин
Денис Казанский
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