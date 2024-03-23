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23 марта, 14:58

Минспорт рекомендовал организаторам мероприятий следовать указаниям глав субъектов

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Организаторам спортивных мероприятий в России рекомендуется следовать указаниям глав субъектов в вопросах проведения или отмены тех или иных соревнований из-за теракта в Подмосковье.

&laquo;ВТБ Арена&raquo;. В России отменяют и переносят спортивные соревнования. Что известно?

«В Москве и Московской области отменены спортивные и физкультурно-массовые мероприятия, организаторам спортивных мероприятий в субъектах Российской Федерации рекомендовано следовать указаниям глав субъектов», — приводит ТАСС заявление пресс-службы Минспорта России.

В министерстве считают необходимым отменить все развлекательные мероприятия на спортивных объектах.

«В приоритетном порядке усилить меры безопасности совместно с региональными органами исполнительной власти. Минспорт России выражает глубокие соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 115 человек.

Источник: ТАСС
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