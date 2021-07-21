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Бывшая жена Стаса Пьехи отреагировала на объяснения Безбородовой по делу об избиении ее сына

19:08
Наталья Горчакова. Фото Instagram
Наталья Горчакова. Фото Instagram
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Наталья Горчакова, бывшая жена певца Стаса Пьехи, прокомментировала слова супруги российского арбитра Владислава Безбородова, которую подозревают в избиении сына певца и его бывшей супруги.

«А вот и ответ госпожи Безбородовой подъехал, — написала Горчакова в stories Instagram. — Пятому каналу она ответила, что чуть ли не на руках Петю к моему дому несла! Вот оно чего! «Она повела его в дом к матери, по дороге он якобы не устоял на ногах и упал на колени». Так ведь сотрясы получают, да, ребят?

Где же былая смелость? Где этот пыл, с которым она набрасывается на детей и людей в возрасте? Противно. Обидно, просто смешно. «Женщина испугалась, что он мог навредить ее ребенку». И на всякий случай избила моего сына. Заметьте, не бросилась к своему малышу, не проверила его — напала на моего. Просто на всякий случай».

Мальчик воткнул карандаш в надувной бассейн на участке Безбородовой, после чего женщина схватила ребенка и швырнула его, ударив головой об землю.

Врачи зафиксировали у сына Стаса Пьехи закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, а также ушиб левого бедра.

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Евгений Петров все материалы автора

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