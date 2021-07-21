Безбородов назвал истеричкой жену, избившую семилетнего сына Стаса Пьехи

Футбольный арбитр Владислав Безбородов прокомментировал нападение супруги Ирины на семилетнего сына певца Стаса Пьехи.

«Она — истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более», — цитирует Безбородова «КП» — «Петербург».

Ранее стало известно, что инцидент случился в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Мальчик воткнул карандаш в надувной бассейн на участке Безбородовой, после чего женщина схватила ребенка и швырнула его, ударив головой об землю.

Врачи зафиксировали у сына известного певца закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.