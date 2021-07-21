Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Безбородов назвал истеричкой жену, избившую семилетнего сына Стаса Пьехи

18:40
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Футбольный арбитр Владислав Безбородов прокомментировал нападение супруги Ирины на семилетнего сына певца Стаса Пьехи.

«Она — истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более», — цитирует Безбородова «КП» — «Петербург».

Ранее стало известно, что инцидент случился в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Мальчик воткнул карандаш в надувной бассейн на участке Безбородовой, после чего женщина схватила ребенка и швырнула его, ударив головой об землю.

Врачи зафиксировали у сына известного певца закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.

Дополнительная информация:

https://www.spb.kp.ru/daily/28307/4447606/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Жена судьи Безбородова объяснила причину нападения на семилетнего сына Стаса Пьехи
Безбородов назвал истеричкой жену, избившую семилетнего сына Стаса Пьехи
Церемония открытия Олимпиады: время начала и где смотреть прямую трансляцию
«Когда узнал о положительном тесте, не мог сказать ни слова». У России первая потеря из-за ковида
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
6
Офсайд