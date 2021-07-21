В отношении жены судьи Безбородова возбудили уголовное дело за избиение сына Стаса Пьехи

В отношении Ирины Безбородовой, супруги российского арбитра Владислава Безбородова, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» по факту избиения семилетнего сына певца Стаса Пьехи.

Как сообщает официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации, дело было возбуждено по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.

«На место происшествия осуществлен выезд следственной группы в составе руководителя и следователя следственного отдела по городу Выборг с участием следователя-криминалиста следственного управления. Произведен осмотр места происшествия и иные следственные действия.

В целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, продолжается установление и допросы свидетелей и очевидцев произошедшего. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления», — говорится в сообщении СКР.

Ранее стало известно, что врачи зафиксировали у сына известного певца закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.

По словам бывшей жены Пьехи Натальи Горчаковой, Безбородова также ударила в шею ее мать, когда та прибежала на крики мальчика.