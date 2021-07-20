Бывшая супруга Стаса Пьехи рассказала подробности нападения жены арбитра Безбородова на 7-летнего сына

Наталья Горчакова, бывшая жена певца Стаса Пьехи, рассказала подробности нападения супруги российского арбитра Владислава Безбородова на ее семилетнего сына Петю.

«Петю и мою маму избили. Средь бела дня. В коттеджном поселке, где мы отдыхаем.

В общем, Петя подружился с их средним ребенком, но оказался «не того разлива», и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн. Причем ту часть, что не сдувается. Считай ничего и не сделал, но проступок его был обнаружен.

И супруга судьи Безбородова, взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю.

На его крики прибежала моя мама. Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить», — написала Горчакова в Instagram.

Инцидент случился в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Врачи зафиксировали у сына Стаса Пьехи закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.