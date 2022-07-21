Экс-супруга хоккеиста Фефелова: «Боюсь, что больше никогда не увижу своего ребенка. Его разыскивает полиция»

Бывшая супруга экс-нападающего ЦСКА Игоря Фефелова Виктория Фефелова (Береснева) рассказала, что боится больше не увидеть своего ребенка. 20 июля она обвинила хоккеиста в краже ребенка.

«Я до сих пор не знаю, где находится мой ребенок! Ни отель, ни адрес. Игорь просто увез ребенка без моего ведома. Теперь я боюсь, что больше никогда не увижу своего ребенка. Я просто умоляла Игоря, чтобы он мне дал поговорить с ребенком. Пару минут я поговорила с моим сыном. Он спрашивал: почему меня нет рядом. А я плакала... Потом телефон отключили. Игорь сказал, что все в порядке с сыном. И добавил, что я заслуживаю того, чтобы мне было больно и плохо.

У меня обычная семья, а у Игоря влиятельный отец. И я понимаю, что деньги решают многое в нашем мире. Я очень боюсь, что меня оставят без ребенка. Это мой главный посыл, почему я обратилась к общественности. Я только что вышла из отдела полиции. Ребенка объявили в розыск. Его разыскивает полиция. Надеюсь, что все решится должным образом», — сказала Фефелова «СЭ».

По ее словам, супруг увез ребенка без предупреждения матери. Позже выяснилось, что отец с сыном находятся на отдыхе в Сочи. Отметим, что по решению суда она обязана не чинить препятствий в общении отца с ребенком.

Фефелов выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2014 годы. В 2020 году он завершил карьеру.