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Сегодня, 19:00

Касаткина отреагировала на отстранение своего представителя Тартаковой от работы на ТВ

Первая ракетка России Касаткина поддержала телеведущую Софью Тартакову
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина поддержала телеведущую Софью Тартакову после того, как последнюю отстранили от работы на федеральном спортивном канале.

«Софья Тартакова — ты лучшая и мы тебя любим. Конечная, поезд дальше не идет», — написала теннисистка в социальных сетях.

Ведущая шоу «Все на матч» и теннисный журналист Софья Тартакова резко раскритиковала выпуск программы «Есть тема» на федеральном спортивном канале с ведущим Антоном Анисимовым.

В студии как раз обсуждали слова российских теннисистов Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева о возможной смене спортивного гражданства, а также признание теннисистки о ее личной жизни.

Софья Тартакова. «Фрик-шоу!» Ведущая «Матча» раскритиковала свой канал и была отстранена от эфира
Дарья Касаткина
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