Касаткина отреагировала на отстранение своего представителя Тартаковой от работы на ТВ

Российская теннисистка Дарья Касаткина поддержала телеведущую Софью Тартакову после того, как последнюю отстранили от работы на федеральном спортивном канале.

«Софья Тартакова — ты лучшая и мы тебя любим. Конечная, поезд дальше не идет», — написала теннисистка в социальных сетях.

Ведущая шоу «Все на матч» и теннисный журналист Софья Тартакова резко раскритиковала выпуск программы «Есть тема» на федеральном спортивном канале с ведущим Антоном Анисимовым.

В студии как раз обсуждали слова российских теннисистов Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева о возможной смене спортивного гражданства, а также признание теннисистки о ее личной жизни.