Экс-хоккеист ЦСКА Фефелов рассказал свою версию конфликта с бывшей супругой из-за ребенка

Бывший нападающий ЦСКА Игорь Фефелов рассказал свою версию конфликта с экс-супругой Викторией Бересневой. 20 июля девушка обвинила хоккеиста в краже их ребенка.

Позже выяснилось, что отец с сыном находятся на отдыхе в Сочи. Отметим, что по решению суда она обязана не чинить препятствий в общении отца с ребенком.

В комментарии Telegram-каналу Hockeymans78, Фефелов заявил, что имеет полное право быть с ребенком.

«Никто его не крал и никто не скрывается. Есть решение суда и я его соблюдаю. 14 августа ребенок приедет к маме и будет с ней проживать. А я буду видеться с ним по решению суда», — сказал хоккеист.

Вспоминая свои отношения с бывшей супругой Фефелов рассказал, что девушка сама инициировала развод, забрала ребенка и около 3 месяцев не говорила о своем местонахождении.

«Ее искало специальное агентство. За день ее нашли. Она приходила на встречи с охранником и только в людном месте. Ребенка мне не давала. Это было ужасно и мерзко», — рассказал Фефелов.

Помимо этого, по словам хоккеиста, бывшая супруга требовала от него 5 тысяч долларов ежемесячно за встречи с ребенком.

Фефелов выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2014 годы. В 2020 году он завершил карьеру.