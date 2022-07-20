Бывшая жена обвинила экс-хоккеиста ЦСКА в краже ребенка

Бывшая супруга экс-нападающего ЦСКА Игоря Фефелова Виктория Береснева обвинила хоккеиста в краже ребенка.

Об этом девушка сообщила в своей соцсети. По ее словам, супруг увез ребенка без предупреждения матери. Позже выяснилось, что отец с сыном находятся в Сочи.

«Ребенок по решению суда проживает со мной. У нас есть мировое соглашение. Фефелов Игорь Александрович увез сына. Он его украл! Не выходил на связь сутки. Забрал обманным путем. Пользуясь моим доверием!» — написала Береснева в соцсети.

28-летний Игорь Фефелов является бронзовым призером чемпионата КХЛ сезона-2014/15.

Он выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2014 годы. В 2020 году Фефелов завершил карьеру.