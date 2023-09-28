Благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в России

Благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой приостановил работу в России.

Как информирует РИА Новости, зарегистрированный в Волгограде фонд все еще числится в ЕГРЮЛ как действующий, однако он не совершает никаких финансовых операций. За 2022 год организация подала нулевую отчетность в налоговую.

Кроме того, официальный сайт фонда переводит на страницу букмекерской конторы, а социальные сети не велись с 2021 года. Также неактуальны контакты представителей организации.

Фонд был открыт в 2013 году.

12 июля 2023 года появилась информация, что Исинбаева переехала жить на Канарские острова. Позднее 41-летняя спортсменка выложила у себя в соцсетях пост, в котором написала: «Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю».

17 июля Исинбаева заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете. 5 сентября в МОК объявили о том, что двукратная олимпийская чемпионка сохранила место в комиссии спортсменов организации.

27 июля президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Исинбаева самоустранилась от своих обязанностей члена исполкома организации, но ее не могут исключить из исполкома до тех пор, пока она является членом МОК.

21 августа правительство Дагестана объявило о том, что стадион в республике, названный в честь Исинбаевой, был переименован в стадион «Труд».