VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний

30 сентября в московском офисе VK на Ленинградском проспекте пройдет благотворительный турнир по волейболу. В соревновании примут участие корпоративные команды IT-компаний.

Во время турнира любой желающий сможет поддержать участников и перечислить любую сумму в благотворительный фонд «Лучшие друзья» через VK Добро.

Менеджер спортивных проектов для сотрудников VK Валерия Москаленко высказалась о проведении турнира.

«Благотворительный турнир — возможность не только для развития корпоративного спорта, сплочения команд и спортивной дружбы между компаниями, но и способ помочь детям с особенностями. Объединившись, участники и болельщики могут вывести вклад в спорт от имени своей компании на новый уровень» — сказала Москаленко.

Фонд «Лучшие друзья» помогает людям с ментальными особенностями, которые тоже увлекаются волейболом и другим спортом. Собранные деньги пойдут на оплату аренды спортивного зала и работы тренеров, на покупку инвентаря и администрирование проекта.

Турнир пройдет с 10.00 до 19.00 в московском офисе VK в два этапа: групповой и плей-офф.