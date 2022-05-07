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Сегодня, 15:00

Бессмертный полк в Москве: где пройдет, во сколько начало и как принять участие

9 мая в Москве пройдет акция «Бессмертный полк»
Читать «СЭ» в
Акция «Бессмертный полк».
Фото Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В понедельник, 9 мая, в Москве пройдет традиционная акция «Бессмертный полк», в которой жители пройдут по маршруту с портретами участников Великой Отечественной войны.

Участники акции пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. В общей сложности длина маршрута составит семь километров.

Начало акции запланировано на 9 мая в 15:00, а сбор участников начнется в 12.00 на выходе из станций метро «Динамо», «Белорусская» и «Маяковская».

Для участия в шествии необходимо вовремя прийти к месту сбора и взять с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. Организаторы также рекомендуют иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надеть удобную обувь и не забыть головной убор. Домашних питомцев лучше оставить дома. Запрещено брать с собой жидкости, колющие и режущие предметы. Не рекомендуется также приезжать на шествие на роликовых коньках, скейтбордах или велосипедах.

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