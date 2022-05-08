Карякин получил приглашение на Парад Победы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин написал в Telegram, что получил приглашение на Парад Победы 9 мая.

Комиссия ФИДЕ по этике и дисциплине 21 марта отстранила Карякина на полгода из-за его открытого письма на имя Владимира Путина, в котором он поддержал проведение спецоперации на Украине.

В ответ гроссмейстер заявил, что создаст новую организацию в качестве альтернативы ФИДЕ.

В ФИДЕ 6 апреля заявили, что не могут увеличить срок дисквалификации Карякина, но допустили, что в его отношении могут быть возбуждены новые дела в случае новых нарушений кодекса этики.