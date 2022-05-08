Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 17:40

Карякин получил приглашение на Парад Победы

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский гроссмейстер Сергей Карякин написал в Telegram, что получил приглашение на Парад Победы 9 мая.

Комиссия ФИДЕ по этике и дисциплине 21 марта отстранила Карякина на полгода из-за его открытого письма на имя Владимира Путина, в котором он поддержал проведение спецоперации на Украине.

В ответ гроссмейстер заявил, что создаст новую организацию в качестве альтернативы ФИДЕ.

В ФИДЕ 6 апреля заявили, что не могут увеличить срок дисквалификации Карякина, но допустили, что в его отношении могут быть возбуждены новые дела в случае новых нарушений кодекса этики.

Сергей Карякин (шахматы)
Читайте также
5 способов борьбы с целлюлитом в домашних условиях
Отец – молдаванин, мама – кореянка, родился в Киргизии, а жену выбрал в 16 лет. Кто такой Дмитрий Бивол, который уничтожил короля бокса Канело
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бессмертный полк в Москве: где пройдет, во сколько начало и как принять участие
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости