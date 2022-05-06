Боец ММА Магомедов и блогер Некоглай попали в ДТП в Москве

Боец смешанного стиля Асхаб Магомедов стал участником дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в ночь с 5 на 6 мая в Москве.

Он находился в автомобиле Porshe с известным блогером Некоглаем. Как сообщает Mash, в машину на перекрестке в районе станции метро Белорусская врезался другой автомобиль, проезжая на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель вылетевшего на перекресток автомобиля погиб. Некоглаю, Магомедову и нескольким другим участникам столкновения потребовалась медицинская помощь.

Напомним, в прошлом году боец ММА был участником других скандалов. В сентябре Магомедов опубликовал в социальных сетях видео, на которых он избивал новобранцев в армии. В ноябре он показал фанатам видео со стрельбой из пистолета в Москве и гонками на трассе.