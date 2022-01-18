Арбитр Ковалев — о реакции детей на протесты в Казахстане: «Спрашивали: «Почему в квартире так гарью пахнет?»

Арбитр РПЛ Максим Ковалев в интервью «СЭ» рассказал о том, как его дети реагировали на протесты, происходящие в Казахстане. Он и его семья находились там во время отпуска.

— Детей мы во все эти события не посвящали, чтобы их не напугать. Единственное, акимат же очень сильно горел на второй-третий день, и в квартире запахло гарью. Поначалу даже подумали, что в доме пожар, но мы быстро сообразили, что запах идет именно из акимата. Даже дети спрашивали: «Почему в квартире так гарью пахнет?»

Выстрелы были слышны очень отчетливо — и ночью, и днем. К счастью, про них дети не спрашивали. Только когда улетали, сказали им, что самолет будет военным.

А до этого очень переживали из-за младшей дочери. Ей семь месяцев, она на детском питании, которое у нас заканчивалось. И мы не представляли, где его купить, если не получится вернуться в Россию, — детские магазины в Алма-Ате были закрыты, а в продуктовых оно не продается.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.