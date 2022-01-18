Арбитр РПЛ Ковалев рассказал о проблемах при попытке вернуться из Казахстана в Россию

Арбитр РПЛ Максим Ковалев в интервью «СЭ» рассказал о том, с какими трудностями столкнулся при возвращении из Казахстана, в котором проходили протесты, в Россию.

— По телевизору мы смотрели канал «Россия 24». Там постоянно выводили телефон горячей линии. Говорили: «Звоните, вам помогут». Но дозвониться было нереально. Мой телефон с московской симкой вообще превратился в кирпич — ничего нельзя было сделать. Набирали с казахстанского номера — тоже бесполезно.

8 января узнали, что на следующий день организуют специальные самолеты для вывоза россиян. Мы набрали российское консульство в Алма-Ате — там спросили состав семьи, а потом предложили два варианта: лететь в Иваново или в Оренбург. Мы проживаем в Московской области, поэтому, конечно же, выбрали Иваново. Но мне было уже без разницы куда. Главное — в Россию! В конце концов выяснилось, что приземлились вообще на военном аэродроме Чкаловский.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.