Арбитр РПЛ — о защите в Казахстане: «Консьержка закрыла двери на замок. Мародеры легко бы проникли в дом»

Арбитр РПЛ Максим Ковалев в интервью «СЭ» рассказал о том, как в его доме в Алма-Ате пытались защититься от мародеров.

— Когда по телевизору показали, что делали мародеры, стало реально страшно: мы опасались, что они пойдут в ближайшие дома. Рядом — жена, дети. Оружия не было ни у меня, ни у друга. Реально не понимали, как в случае чего давать отпор. Да, консьержка закрыла двери подъезда на замок. Но двери-то стеклянные — от замка толку никакого. Мародеры по всему городу били витрины — они бы легко проникли в дом, если бы задались такой целью.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.