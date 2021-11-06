Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Александр Волков высказался по поводу нападения на отца с сыном в Москве

17:21
Александр Волков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Волков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российский боец ММА Александр Волков прокомментировал инцидент с нападением на отца и сына в Москве.

«Вставлю свои пять копеек по поводу ситуации, которая произошла в Москве на днях, — сказал Волков на видео, — опубликованном в stories Instagram. — Нападение нескольких человек на отца с ребенком. Почему какие-то особи, которые не умеют драться, не имеют ни мозгов, ни чести и совести позволяют себе такое поведение. Как бродячие собаки находят себе жертву послабее и нападают на нее, вымещая свою агрессию. Они не способны справиться со своими животными инстинктами.

Надеюсь, что среди моих подписчиков есть люди, работающие в органах, которые могут повлиять на то, чтобы этот вопрос взяли на особый контроль, чтобы этих людей нашли, опубликовали их имена. Чтобы их родственники, их товарищи порадовались на тему того, с кем они общаются. Я понимаю, что не все бойцы UFC, что не все могут физически постоять за себя. Носите с собой специальные средства самообороны. Ходите на курсы использования этих средств самообороны и чувствуйте себя увереннее. Но лучше всего старайтесь избегать таких конфликтов».

Ранее стало известно, что в Новой Москве четыре человека напали на мужчину с ребенком. Позднее нарушители были задержаны полицией.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также
Утяжелители для спорта — польза и вред дополнительного веса для тренировок
Диетолог назвал ускоряющие старение организма продукты
0