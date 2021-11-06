Александр Волков высказался по поводу нападения на отца с сыном в Москве

Российский боец ММА Александр Волков прокомментировал инцидент с нападением на отца и сына в Москве.

«Вставлю свои пять копеек по поводу ситуации, которая произошла в Москве на днях, — сказал Волков на видео, — опубликованном в stories Instagram. — Нападение нескольких человек на отца с ребенком. Почему какие-то особи, которые не умеют драться, не имеют ни мозгов, ни чести и совести позволяют себе такое поведение. Как бродячие собаки находят себе жертву послабее и нападают на нее, вымещая свою агрессию. Они не способны справиться со своими животными инстинктами.

Надеюсь, что среди моих подписчиков есть люди, работающие в органах, которые могут повлиять на то, чтобы этот вопрос взяли на особый контроль, чтобы этих людей нашли, опубликовали их имена. Чтобы их родственники, их товарищи порадовались на тему того, с кем они общаются. Я понимаю, что не все бойцы UFC, что не все могут физически постоять за себя. Носите с собой специальные средства самообороны. Ходите на курсы использования этих средств самообороны и чувствуйте себя увереннее. Но лучше всего старайтесь избегать таких конфликтов».

Ранее стало известно, что в Новой Москве четыре человека напали на мужчину с ребенком. Позднее нарушители были задержаны полицией.