Главное о коронавирусе в России и мире на 6 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 41 335 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Этот показатель является рекордным за весь период пандемии.

Из них 11,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 29 201 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6880), Санкт-Петербурге (3138), Московской области (3085), Самарской области (1621) и Воронежской области (795).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 755 930 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 245 635 летальных исходов, выздоровели 7 535 172 человека.

— В России зафиксировали новый антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом (41335).

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 6 ноября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 249 994 583.

Первое место по числу зараженных занимают США — 47 280 449 человек. Далее идут Индия (34 344 087) и Бразилия (21 862 458).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 774 673. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (609 112) и Индия (460 268).

— Власти Франции рассматривают введение обязательной ревакцинации от коронавируса.