В России за сутки зафиксировали 39 165 случаев заражения коронавирусом
11:13
За последние сутки в России выявлено 39 165 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 8,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 806 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4975), Московской области (3297), Санкт-Петербурге (2551), Самарской области (1695) и Воронежской области (796).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 795 095 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек
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