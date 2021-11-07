В России за сутки зафиксировали 39 165 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 39 165 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 806 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4975), Московской области (3297), Санкт-Петербурге (2551), Самарской области (1695) и Воронежской области (796).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 795 095 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек