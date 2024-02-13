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Сегодня, 17:21

Актер Валерий Баринов поскользнулся и получил травму груди и спины

Виктория Кравченко
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Валерий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Актер Валерий Баринов поскользнулся по пути в ТЮЗ и получил травму груди и спины, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, после инцидента он дошел до театра юного зрителя, однако позже ему стало плохо, он уехал в больницу на скорой.

После осмотра актеру диагностировали ушибы грудной клетки и спины, оказали первую помощь и отпустили домой.

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78-летний Баринов является известным актером и фанатом футбольного клуба «Локомотив». Московская команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очка.

Баринов снимался в сериалах «Кадетство», «Ранетки», «Диверсант», комедии «День выборов» и других лентах.

Валерий Баринов
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