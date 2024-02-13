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Сегодня, 17:28

Актер Баринов: «Провел ночь в Склифосовского. Но сейчас жив, здоров»

Актер Баринов прокомментировал информацию о своей госпитализации
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Валерий Баринов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о своей госпитализации.

«Я жив. Провел ночь в Склифосовского. Упал, да, действительно. Сейчас жив, здоров», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Ранее Mash сообщил, что актер поскользнулся по дороге в ТЮЗ. Он смог самостоятельно подняться и дойти до театра, где ему оказали помощь коллеги.

Валерий Баринов
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