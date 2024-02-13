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День всех влюбленных: когда дата и как празднуется в России

14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Подарок.
Фото istockphoto.com

День всех влюбленных, который также называется Днем святого Валентина, празднуется во многих странах мира 14 февраля. В этот день принято подарить любимому человеку валентинку, напомнить о своих чувствах или признаться в любви, а также провести день вместе и обменяться подарками.

Символами Дня святого Валентина служат сердце и Купидон. Последний является римским богом любви, имя которого происходит от латинского слова cupido — любовь. Обычно этого бога изображают крылатым юношей, который держит в руках лук и стрелы. Сердце, пронзенное стрелой, тоже ассоциируется с этим праздником.

В России в День всех влюбленных люди дарят своим половинкам косметику и парфюмерию, сладости, цветы, предметы для хобби и отдыха. Кроме этого, в список популярных подарков также входят подарочные сертификаты, ювелирные украшения, одежда и аксессуары, гаджеты, алкоголь и загородные поездки.

По данным опроса сервиса SuperJob, каждый восьмой россиянин планирует праздновать День святого Валентина. Чаще всего заинтересованность в Дне всех влюбленных выражали респонденты в возрасте до 34 лет.

День всех влюбленных. Празднуют ли в России День святого Валентина
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