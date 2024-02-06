Актер «Электротеатра» Турутин умер в возрасте 27 лет

Актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет, сообщили в театре.

Причины случившегося не приводятся. В некрологе смерть актера назвали скоропостижной. Турутин скончался 18 января.

«Мы надеялись увидеть новые роли Кирилла, тонкого, трепетного артиста с прекрасной природой и большим дарованием, и работать дальше вместе», — сказано в сообщении.

Турутин является выпускником Российского государственного института сценических искусств, который он окончил в 2020 году.

В театре он играл в спектаклях «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр» и «Служанки». В кино Турутин снимался в сериалах «Седьмая симфония» и «Детдомовка».