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6 февраля, 22:37

Актер «Электротеатра» Турутин умер в возрасте 27 лет

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Актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет, сообщили в театре.

Причины случившегося не приводятся. В некрологе смерть актера назвали скоропостижной. Турутин скончался 18 января.

«Мы надеялись увидеть новые роли Кирилла, тонкого, трепетного артиста с прекрасной природой и большим дарованием, и работать дальше вместе», — сказано в сообщении.

Турутин является выпускником Российского государственного института сценических искусств, который он окончил в 2020 году.

В театре он играл в спектаклях «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр» и «Служанки». В кино Турутин снимался в сериалах «Седьмая симфония» и «Детдомовка».

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