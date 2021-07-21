Адвокат Жорин оценил версию Безбородовой о нападении на 7-летнего сына Пьехи

Известный адвокат Сергей Жорин отреагировал на слова Ирины Безбородовой, супруги российского арбитра Владислава Безбородова, о нападении на семилетнего сына певца Стаса Пьехи.

«Кроме того, что это возмутительно, это еще и не соответствует действительности и опровергается видеозаписью, на которой сама Ирина Безбородова буквально дословно заявляет, что бабушку вообще нужно было убить. Таким образом, она опровергает то, что она случайно задела пожилого человека, как она выразилась», — цитирует Жорина Пятый канал.

Ранее стало известно, что врачи зафиксировали у сына известного певца закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.