Адвокат Жорин оценил версию Безбородовой о нападении на 7-летнего сына Пьехи
Известный адвокат Сергей Жорин отреагировал на слова Ирины Безбородовой, супруги российского арбитра Владислава Безбородова, о нападении на семилетнего сына певца Стаса Пьехи.
«Кроме того, что это возмутительно, это еще и не соответствует действительности и опровергается видеозаписью, на которой сама Ирина Безбородова буквально дословно заявляет, что бабушку вообще нужно было убить. Таким образом, она опровергает то, что она случайно задела пожилого человека, как она выразилась», — цитирует Жорина Пятый канал.
Ранее стало известно, что врачи зафиксировали у сына известного певца закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.
Дополнительная информация:
https://www.5-tv.ru/news/351790/potrasause-zorin-ocenil-versiu-bezborodovoj-obizbienii-eusyna-pehi/
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