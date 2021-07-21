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Певец Стас Пьеха выступил с заявлением после избиения своего сына женой судьи Безбородова

15:45
Стас Пьеха. Фото Instagram
Стас Пьеха. Фото Instagram
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Российский певец Стас Пьеха выступил с заявлением после избиения своего 7-летнего сына Петра супругой российского арбитра Владислава Безбородова.

«Это единственный аспект, в котором я полностью согласен с госпожой Безбородовой, избившей моего сына и его бабушку, только с одной поправкой — все дети неприкосновенны!

Хочу выразить благодарность председателю СК — Александру Бастрыкину за то, что взял ситуацию на личный контроль!

Я очень надеюсь что это дело станет для многих важным уроком. Повторюсь, нет ни одного ребенка, которого можно бить! Ни своего, ни чужого», — написал Пьеха в Instagram.

 

Врачи зафиксировали у сына известного певца закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.

По словам бывшей жены Пьехи Натальи Горчаковой, Безбородова также ударила в шею ее мать, когда та прибежала на крики мальчика.

 

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CRlqA5FqO5J

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