Певец Стас Пьеха выступил с заявлением после избиения своего сына женой судьи Безбородова

Российский певец Стас Пьеха выступил с заявлением после избиения своего 7-летнего сына Петра супругой российского арбитра Владислава Безбородова.

«Это единственный аспект, в котором я полностью согласен с госпожой Безбородовой, избившей моего сына и его бабушку, только с одной поправкой — все дети неприкосновенны!

Хочу выразить благодарность председателю СК — Александру Бастрыкину за то, что взял ситуацию на личный контроль!

Я очень надеюсь что это дело станет для многих важным уроком. Повторюсь, нет ни одного ребенка, которого можно бить! Ни своего, ни чужого», — написал Пьеха в Instagram.