Глава СК РФ затребовал доклад о расследовании избиения сына Стаса Пьехи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту причинения вреда здоровью 7-летнего ребенка в Ленинградской области, сообщает сайт ведомства.

Ранее стало известно, что супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова напала на сына певца Стаса Пьехи.

18 июля 2021 года на территории коттеджного поселка в Выборгском районе Ленинградской области женщина в ходе конфликта из-за испорченного ребенком надувного бассейна толкнула его, в результате чего он получил телесные повреждения. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Врачи зафиксировали у сына известного певца закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.

По словам бывшей жены Пьехи Натальи Горчаковой, Безбородова также ударила в шею ее мать, когда та прибежала на крики мальчика.