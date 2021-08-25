Глава СК РФ затребовал доклад о расследовании избиения сына Стаса Пьехи
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту причинения вреда здоровью 7-летнего ребенка в Ленинградской области, сообщает сайт ведомства.
Ранее стало известно, что супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова напала на сына певца Стаса Пьехи.
18 июля 2021 года на территории коттеджного поселка в Выборгском районе Ленинградской области женщина в ходе конфликта из-за испорченного ребенком надувного бассейна толкнула его, в результате чего он получил телесные повреждения. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Врачи зафиксировали у сына известного певца закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.
По словам бывшей жены Пьехи Натальи Горчаковой, Безбородова также ударила в шею ее мать, когда та прибежала на крики мальчика.
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