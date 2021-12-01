Адвокат дал совет Канчельскису после его обращения в полицию из-за угроз

Адвокат Вячеслав Барик в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об угрозах в адрес бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса из-за его судебных разбирательств с узбекским клубом «Навбахор».

«В данном случае не имеет значения гражданство, подданство. Но если правонарушение совершили не граждане России, то у суда больше оснований избрать меру. А в остальном наш уголовный кодекс не разделяет национальность и гражданство людей. Андрей предпринял все меры, обратился с заявлением в правоохранительные органы. Сейчас не могу сказать, стоит ли ему покидать страну ради собственной безопасности. Но он имеет право обратиться с заявлением в правоохранительные органы с просьбой обеспечить ему защиту, если угрозы продолжат поступать», — сказал Барик в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Барик высказался о возможном наказании лиц, которые угрожали Канчельскису.

«Если факты подтвердятся, то будет возбуждено уголовное дело, вероятнее всего, по части 2 статьи 119 УК РФ. Это угроза причинения тяжкого вреда здоровью. Если дело будет возбуждено и в рамках расследования установлена вина тех лиц, о которых говорил Канчельскис, тогда им суд может назначить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Здесь суд может квалифицировать угрозы и по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой наказание составляет до двух лет лишения свободы. Но в данной ситуации Андрею выдвинули требование не реализовывать свои права, возникшие в результате его трудовой деятельности. Поэтому, скорее всего, действия будут квалифицированы по части второй, но без этого признака вероятнее применение части первой», — добавил Барик.

В августе ФИФА постановила узбекскому клубу «Навбахор» выплатить Андрею Канчельскису 1,6 миллиона евро долга.