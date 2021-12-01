В России за сутки выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 32 837 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1226 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 35 679 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2757), Санкт-Петербурге (2419), Московской области (2008), Самарской области (904) и Краснодарском крае (868).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 669 718 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 276 419 летальных исходов, выздоровели 8 364 932 человека.