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В России за сутки выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом

11:50
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 32 837 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1226 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 35 679 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2757), Санкт-Петербурге (2419), Московской области (2008), Самарской области (904) и Краснодарском крае (868).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 669 718 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 276 419 летальных исходов, выздоровели 8 364 932 человека.

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Сергей Разин все материалы автора

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