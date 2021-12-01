Адвокат назвал новый возможный срок лицам, угрожавших Канчельскису

Адвокат Вячеслав Барик в разговоре с «СЭ» назвал возможные сроки наказания лиц, угрожавших Андрею Канчельскису.

«Если угроза жизни и здоровью была произведена с требованием об отказе от имущественных прав, но в пользу иных лиц. То есть будет кто-то установлен как выгодо приобретатель. Тогда может быть установлено вымогательство по статье 163 УК РФ. А в этом случае с учетом суммы по части третьей, и там срок от семи до пятнадцати лет», — сказал Барик в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

В августе ФИФА постановила узбекскому клубу «Навбахор» выплатить Андрею Канчельскису 1,6 миллионов евро долга.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» обратился в правоохранительные органы. По факту правонарушения проводится проверка.