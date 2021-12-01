Источник: Канчельскис подал заявление в полицию из-за угроз расправой

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подал заявление в полицию, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По словам Канчельскиса, 22 ноября во время ужина в кафе к нему подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к узбекскому «Навбахору», который по условиям ФИФА должен выплатить ему 1,6 миллиона долларов. 52-летнему специалисту предложили согласиться на 80 тысяч долларов, а в случае если он откажется, пообещали сделать его инвалидом. После этого Канчельскису передали записку с телефоном и сказали позвонить, как он надумает. Канчельскис обратился в полицию.

Канчельскис тренировал «Новбахор» с 2018 по 2020 год.