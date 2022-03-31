Адвокат Александр Добровинский прокомментировал «СЭ» отъезд иностранных спортсменов из России с юридической точки зрения.

«У нас легионеры делятся на две категории — европейцы и южноамериканцы. Второй группе ничего не грозит, а легионеры-европейцы, конечно, находятся под серьезным давлением, — сказал Добровинский «СЭ». — Если вся до лета международная обстановка стабилизируется, то они смогут продолжить играть. В противном же случае — разорвут контракты и уйдут, если захотят, конечно».

Также адвокат заявил, что оснований для разрыва контрактов нет.

«Что же касается юридической точки зрения — то никакой основы для прекращения действия договоров нет. Можно обращаться в суды, но началась эпоха «правил», которая, надеюсь, скоро закончится. Эти «правила» устанавливают те, в чьих руках, как они думают, сила. Это будто ты сел играть в «двадцать одно», а посреди партии твой соперник говорит: теперь победная комбинация — «двадцать два». Невозможно доказать людям, которые не живут по закону, что нельзя играть по правилам, которые они придумывают по ходу игры. Но мне кажется, очень скоро наступит момент, когда уже мы будем рассуждать по праву сильного. А мы хотим только одного — вернуть закон! В этом наша сила! Наше право сильного заключается в том, что мы хотим жить по законам, которые установило общество, а та сторона, западная, говорит, что закона больше нет, и теперь живите по правилам, которые мы сегодня придумали и которые направлены против вас. Для меня, как для адвоката и юриста, закон превалирует над всем, потому что он написан, и ему надо следовать. Думаю, скоро у нас будет возможность вернуться к закону», — добавил Добровинский.