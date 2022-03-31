Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о заявлении министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона. Ранее чиновник заявил, что Россия — изгой на мировой арене, когда речь идет о спорте.

«Это факт! Мы изгои на спортивной арене. А что он не так сказал? Он прав. К сожалению, это правда, неприятная, но правда», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее МОК рекомендовал всем спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.