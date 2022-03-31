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Сегодня, 17:29

«Он прав! Мы изгои на спортивной арене». Тарасова — о заявлении министра спорта Великобритании

Татьяна Тарасова отреагировала на слова министра спорта Великобритании о российских атлетах
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о заявлении министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона. Ранее чиновник заявил, что Россия — изгой на мировой арене, когда речь идет о спорте.

«Это факт! Мы изгои на спортивной арене. А что он не так сказал? Он прав. К сожалению, это правда, неприятная, но правда», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее МОК рекомендовал всем спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.

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