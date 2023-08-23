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Сегодня, 13:40

Российские гребцы не выступят на молодежном первенстве Европы из-за проблем с визами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по гребному спорту Александр Зюзин сообщил, что спортсмены не смогут выступить на молодежном первенстве Европы (до 23 лет) в Германии.

«Германия не открыла нам визы, и, к сожалению, на первенство Европы мы не поедем. Все заявленные участники отправятся на открытое первенство Белоруссии среди молодежи до 23 лет», — приводит слова Зюзина Федерация гребного спорта России (ФГСР).

Турнир пройдет в немецком Крефельде с 25 по 27 августа. Отметим, что заявки на участие от спортсменов из России оргкомитет соревнований принял.

В июне стало известно, что Международная федерация гребного спорта допустила российских и белорусских гребцов к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе в ограниченном количестве лодочных классов. Соревнования будут проходить в Белграде с 3 по 10 сентября.

Источник: ФГСР
Сборная России по гребле
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