Недопущенные на турнир в Германию российские гребцы могут выступить на чемпионате мира

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин рассказал о ситуации с российскими гребцами на чемпионате мира.

«Яковлев и Любич и так находятся в числе участников взрослого чемпионата мира. Мы сейчас в экстренном порядке пытаемся решить вопрос включения в список стартующих на мировом первенстве Дудко и Кладова, которые в двойке без рулевого на недавнем чемпионате России заняли первое место. Однако срок подачи заявок уже истек, но мы пытаемся в порядке исключения согласовать с международной федерацией их участие в главном старте года. Я думаю, что на следующей неделе решение должно быть принято, так как турнир в Сербии начнется совсем скоро», — приводит слова Свирина ТАСС.

Ранее стало известно, что российские гребцы не выступят на молодежном первенстве Европы из-за проблем с визами.

В июне Международная федерация гребного спорта допустила российских и белорусских гребцов к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе в ограниченном количестве лодочных классов. Соревнования будут проходить в Белграде с 3 по 10 сентября.