Олимпийский чемпион по гребле Дьяченко дисквалифицирован на 4 года за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Международной федерации каноэ (ICF) и дисквалифицировал олимпийского чемпиона 2012 года российского байдарочника Александра Дьяченко на 4 года.

Как сообщает пресс-служба CAS, 32-летний россиянин признан виновным в употреблении в 2014 году запрещенных веществ тренболона и метенолона. Дьяченко дисквалифицирован на четыре года за вычетом уже отбытого периода временного отстранения, срок дисквалификации отсчитывается с 9 июня. Все результаты байдарочника между 5 июня 2014 года и 31 декабря 2016 года аннулированы.

Кроме того, CAS вынес решение о дисквалификации на 4 года многократного чемпиона мира каноиста Николая Липкина. В организме 39-летнего россиянина были найдены тренболон, метенолон и оксандролон. Канонист дисквалифицирован с 9 июня 2022 с вычетом отбытого срока временного отстранения. Все результаты его выступлений с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года, включая чемпионат мира 2014 года в Москве, где он завоевал золото, также аннулированы.

Также сообщается, что Александра Дупик, выступающая в парагребле, дисквалифицирована на 2 года с 9 июня 2022 года за фуросемид. Результаты выступлений 35-летней россиянки с 19 апреля 2014 года по 31 декабря 2016 года аннулируются.