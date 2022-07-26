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Сегодня, 12:24

Российских гребцов пригласили выступить в турнире в Китае

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин рассказал, что российские гребцы получили приглашение выступить на соревнованиях в Китае.

«Китай пригласил российскую команду принять участие в одном из своих турниров в октябре. Турнир и место его проведения пока уточняются. Посмотрим, какой командой и составом мы туда отправимся.
На данный момент, чтобы посетить Китай и выступать там на соревнованиях, необходимо пройти карантин сроком в семь дней. По мнению китайской стороны, в ближайшее время ситуация может измениться в лучшую сторону. Но есть обратные опасения, что в очередной раз ситуация усугубится. Все эти обстоятельства накладывают определенный отпечаток», — приводит ТАСС слова Свирина.

В данный момент российские гребцы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за санкций, наложенных международной и европейской федерациями гребного спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/15310671
Сборная России по гребле
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